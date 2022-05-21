У Каннах відбулась прем'єра української стрічки "Памфір"

Про це повідомило ДержКіно України у facebook.

"21 травня, у каннському Théâtre Croisette, в одній з найпрестижніших конкурсних програм Каннського кінофестивалю "Двотижневик режисерів", показали повнометражний ігровий дебют українського режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що фільм претендує на "Золоту камеру", це премія кінофестивалю, що присуджується за найкращий дебютний повнометражний фільм.

У ДержКіно повідомили, що проєкт “Памфір” готувався майже сім років. Над сценарієм Дмитро Сухолиткий-Собчук кілька років працював у престижних творчих майстернях. Фільм створили за підтримки Держкіно.

Після перегляду стрічки глядачі стоячи аплодували режисеру.

В центрі сюжету стрічки – чоловік на прізвисько Памфір, в минулому контрабандист, який заробляє будівельними роботами. Він повернувся із заробітків до рідного села напередодні зимового карнавалу Маланки. Памфір має побожну дружину і сина-підлітка Назара. І через необережний вчинок сина Памфір опиняється перед необхідністю знову порушити закон.

19 травня у Каннах відбулася прем'єра документального фільму вбитого литовського режисера "Маріуполіс 2".

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