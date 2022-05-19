У Каннах відбулася прем'єра документального фільму вбитого литовського режисера "Маріуполіс 2"

Про це пише Reuters.

"Для мене честь представити останні роботи Мантаса. Чудово, що фестиваль вшановує його спадщину та його роботу як режисера та антрополога", – сказала Ганна Білоброва стримуючи сльози.

45-річного режисера Мантаса Кведаравічуса вбили у квітні в Маріуполі, де він знімав стрічку разом із Білобровою. Вона також є співрежисером фільму.

Документальний фільм показує життя Маріуполя в облозі з постійними вибухами та пострілами, які часом лунають з близької відстані.

"Ми були сповнені рішучості показати це", — сказав президент фестивалю Тьєррі Фремо.

Фремо вказав на значок на грудях із антивоєнним посланням: "Я думаю, що всі поділяють цю позицію, крім Путіна".

2 квітня в Маріуполі вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса.

6 квітня документальну стрічку "Маріуполіс" литовського режисера Мантаса Кведаравічуса випустили онлайн.

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