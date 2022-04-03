У Маріуполі вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса

Про це повідомив режисер Віталій Манський.



"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу", - розповів він.



У 2015 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс" про грецьке поселення біля Маріуполя, життя в місті під час кризи. Зйомки були в Маріуполі, Сартані та Широкиному на Донеччині. Світова прем'єра стрічки відбулася в лютому 2016 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі.



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