У Маріуполі вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса
2 квітня в Маріуполі вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса
Про це повідомив режисер Віталій Манський.
"Наш друг, учасник Артдокфест, литовський документаліст Мантас Кведаравічюс, сьогодні був убитий у Маріуполі, з камерою в руках, на цій лайновій війні зла проти всього світу", - розповів він.
У 2015 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм "Маріуполіс" про грецьке поселення біля Маріуполя, життя в місті під час кризи. Зйомки були в Маріуполі, Сартані та Широкиному на Донеччині. Світова прем'єра стрічки відбулася в лютому 2016 році на Берлінському міжнародному кінофестивалі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе