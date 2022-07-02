У Каракалпакстані обурилися змінами до конституції Узбекистану. Є затримані після вуличних акцій

Як стверджується із посиланням на підконтрольні владі Узбекистану раду міністрів та міністерство внутрішніх справ автономної Республіки Каракалпакстан, що наразі є частиною Узбецької держави, в каракалпацькій столиці Нукус мала місце спроба "захопити комплекс адміністративних будівель". Відповна заява оприлюднена офіційним ТГ-каналом узбецького МВС.

"1 липня 2022 року в місті Нукус злочинна група осіб організувала протизаконні дії, що виразилися у спробі захоплення органів державного управління Республіки Каракалпакстан. Прикриваючись популістськими гаслами, маніпулюючи свідомістю та довірою громадян, організатори заворушень, не підкоряючись законним вимогам представників влади, зібрали громадян на площі перед комплексом адміністративних будівель Республіки Каракалпакстан. Провокатори, спираючись на присутніх, зробили спробу опанувати ці державні установи і таким чином внести розкол у суспільство, дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Узбекистані", - зазначається у заяві узбецької адміністрації Каракалпакстану.

"Рішучими заходами, вжитими правоохоронними органами, протизаконні дії призвідників було припинено, спроби масових заворушень локалізовані", - зазначається у заяві.

Зокрема, "групу організаторів масових заворушень та осіб, які чинили активний опір правоохоронним органам, затримано".

При цьому автори заяви у тому, що сталося, звинувачують "нездорові зовнішні сили з закордону", що нібито зацікавлені в тому, щоб "вплинути на розвиток ситуації у Каракалпакстані, зокрема шляхом цілеспрямованих інформаційних викидів і спотворення подій".

Що це за "зовнішні сили" й про яку кількість затриманих йдеться, ця інформація МВС Узбекистану не наводиться.

Разом із тим пункти пропуску на казахстансько-узбекистанському кордоні призупинили роботу, передає TengriNews.

Довідка

Протестні виступи в Каракалпакстані пов'язані з опублікованим проєктом поправок до Конституції Узбекистану. Нову редакцію було винесено на громадське обговорення 26 червня. У ній виключається суверенітет Республіки Каракалпакстан і право народу республіки на відділення на основі загального референдуму, пояснює узбецька редакція Радіо Свобода.

Кара-Калпакська автономна область утворена 1924 року, до 1930 року це частина Казахської РСР, потім була виведена і підпорядкована безпосередньо РРФСР. В 1936-му Кара-Калпакська АРСР була включена до складу Узбецької РСР.

Після розпаду Радянського Союзу регіон у 1992 році перетворили на Республіку Каракалпакстан. 1993 року було підписано міждержавний договір строком на 20 років про входження Республіки Каракалпакстан до складу Узбекистану. У договорі закріплено право виходу автономної республіки з Узбекистану шляхом проведення референдуму, який зараз запропоновано анулювати.

Каракалпаки - тюркський народ. Українцям відомий ще з часів Київської Русі як "чорні клобуки".

Каракалпакстан розташовано на півночі Узбекистану. З трьох сторін республіку оточує територія Казахстану, кордон з яким пролягає, зокрема, й через дно висохлого Аральського моря.

З Узбекистаном Каракалпакстан межує на півдні.

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