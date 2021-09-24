У Карпатах рвучкий вітер та сніг, рятувальники просять утриматися від походів на високогір'я

Про це йдеться у Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Так, станом на 8:35 24 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0°C, а вітер південно-західний 20-24 м/с з поривами до 30м/с.





"Хмарно обмежена видимість до 70м, дрібний дощ зі сніжною крупою. Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я!", - зазначають рятувальники.





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