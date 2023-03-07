Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Вже понад рік єдиним джерелом світла у темну пору доби в Харкові були, в основному, лише фари автомобілів. За цей час сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Знаю, бо сам не раз чув, що багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє", - розповідає мер.

Повідомляється, що відсьогодні вуличні ліхтарі працюватимуть з 18:00 до 19:30 у тестовому режимі. Підсвічувати почнуть центральні магістралі та найбільш завантажені автодороги. Згодом список вулиць розширюватимуть, а час роботи ліхтарів збільшуватимуть.

"Переконаний, що це крок у правильному напрямку, який сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП", - додав Терехов.