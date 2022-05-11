У Харківській міськраді розпустили фракцію ОПЗЖ
Сьогодні, 11 травня, на сесії міської ради Харкова розпустили фракцію "Опозиційна платформа – За життя"
Про це інформують на сайті Харківської міської ради.
Міський голова Ігор Терехов вважає, що депутати мають підкріплювати свою допомогу місту й політичними переконаннями.
"Будь-який представник органів влади має розставити всі крапки над "і", чітко позначивши свою позицію, публічно засудивши дії країни-агресора, що й було ними зроблено на сьогоднішній сесії. Зараз не час мовчати та залишатися у тіні. Знаю, що на ухвалення рішення про вихід та розпуск фракції вплинув приклад народного депутата – харків'янина Ігоря Абрамовича, який залишив лави ОПЗЖ у перші дні повномасштабного вторгнення", – повідомив Ігор Терехов.
- Зауважимо, що фракція "Опозиційна платформа – За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді України 14 квітня.
- 21 квітня, у Раді створили депутатську групу "Платформа за життя та мир". Її головою став ексглава фракції ОПЗЖ Юрій Бойко.
- 4 квітня у Маріуполі міські депутати від забороненої партії ОПЗЖ обрали "міським головою" Костянтина Іващенка.
- У Маріуполі депутати від ОПЗЖ допомагали окупантам зірвати евакуацію населення.
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