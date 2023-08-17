У Харківській облраді повідомили про жахливе харчування поранених бійців у цивільних лікарнях
Галина Куц, депутатка Харківської обласної ради, з'ясувала, що кошти для цивільних лікарень на поранених виділяються, але проблема криється у бюрократичних аспектах
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Вже настав час розказати про проблему, яка зараз стосується поранених. Чомусь мені здається, що це не тільки харківська проблема, а й інших прифронтових міст, і Запоріжжя, і Дніпра також. Є два типи лікарень, куди потрапляє поранений: шпиталі Міноборони, де все добре і з лікуванням, і з харчуванням, а є цивільні лікарні. Відомо про дуже багато сигналів, що у цивільних лікарнях харчування поранених є жахливим. Може бути раз на день якась кашка або щось незрозуміле. Але ж це поранений, якому треба відновлюватися. Волонтерів на це не вистачає", - розказала депутатка Харківської обласної ради
Галина Куц почала розбиратися з цією ситуацією і з'ясувала, що для цивільних лікарень на поранених виділяють кошти, але проблема криється у бюрократичних аспектах.
"Зараз війна, ми на передовій, і до нас зі всієї України прибувають поранені. Також мені вже повідомили, що й у Запоріжжі є така проблема. Треба щось терміново робити, бо поранених, які перебувають у цивільних лікарнях, треба годувати", - наголосила пані Гуц.
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