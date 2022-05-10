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Головна війна з Росією У Харкові 16 травня планують частково відновити роботу громадського транспорту

У Харкові 16 травня планують частково відновити роботу громадського транспорту

10 травня, 2022 вiвторок
21:20
війна з Росією знищені трамваї у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що у місті планують відновити рух наземного громадського транспорту з 16 травня

Про це він заявив у зверненні, опублікованому у Telegram-каналі міськради.

"Я планую з наступного тижня запустити маршрути (громадського транспорту - ред). Авжеж, в обмеженому режимі. Маршрутки і спробуємо тролейбуси запустити. Метро – це найскладніше. Тому наразі будемо задовольнятися автобусами, тролейбусами. Трамваї, які залишилися, ми вже запустимо. Зрозуміло, що деякі маршрутки треба буде змінювати", - сказав Терехов.

Він додав, що рух метро зможуть відновити через 2 місяці після завершення боїв.

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Харків
громадський транспорт
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