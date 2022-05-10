У Харкові 16 травня планують частково відновити роботу громадського транспорту

Про це він заявив у зверненні, опублікованому у Telegram-каналі міськради.

"Я планую з наступного тижня запустити маршрути (громадського транспорту - ред). Авжеж, в обмеженому режимі. Маршрутки і спробуємо тролейбуси запустити. Метро – це найскладніше. Тому наразі будемо задовольнятися автобусами, тролейбусами. Трамваї, які залишилися, ми вже запустимо. Зрозуміло, що деякі маршрутки треба буде змінювати", - сказав Терехов.

Він додав, що рух метро зможуть відновити через 2 місяці після завершення боїв.