У Харкові медики реанімували чоловіка після клінічної смерті внаслідок російського обстрілу

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

"Медики Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги успішно реанімували 49-річного чоловіка після клінічної смерті. Чоловік внаслідок обстрілів російських окупантів отримав вибухову травму, складні осколкові поранення. Завдяки фаховим діям медиків безпосередньо на місці події, потерпілого вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.

Додають, що наразі пацієнта госпіталізували, його стан стабілізувався.

Російські війська 21 липня обстріляли з "ураганів" найбільший район Харкова.

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