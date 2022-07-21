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У Харкові медики реанімували чоловіка після клінічної смерті внаслідок російського обстрілу

21 липня, 2022 четвер
19:29
війна з Росією

Лікарі Харківського обласного центру реанімували 49-річного чоловіка після клінічної смерті. Пацієнт травмувався внаслідок обстрілів окупантів

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.

"Медики Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги успішно реанімували 49-річного чоловіка після клінічної смерті. Чоловік внаслідок обстрілів російських окупантів отримав вибухову травму, складні осколкові поранення. Завдяки фаховим діям медиків безпосередньо на місці події, потерпілого вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.

Додають, що наразі пацієнта госпіталізували, його стан стабілізувався. 

  • Російські війська 21 липня обстріляли з "ураганів" найбільший район Харкова.

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