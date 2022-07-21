У Харкові медики реанімували чоловіка після клінічної смерті внаслідок російського обстрілу
Лікарі Харківського обласного центру реанімували 49-річного чоловіка після клінічної смерті. Пацієнт травмувався внаслідок обстрілів окупантів
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
"Медики Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги успішно реанімували 49-річного чоловіка після клінічної смерті. Чоловік внаслідок обстрілів російських окупантів отримав вибухову травму, складні осколкові поранення. Завдяки фаховим діям медиків безпосередньо на місці події, потерпілого вдалося врятувати", - йдеться у повідомленні.
Додають, що наразі пацієнта госпіталізували, його стан стабілізувався.
- Російські війська 21 липня обстріляли з "ураганів" найбільший район Харкова.
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