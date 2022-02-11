У Харкові невідомі пошкодили фарбою пам‘ятник УПА: поліція встановлює особи зловмисників
У Харкові у парку Молодіжному правопорушники облили монумент УПА червоною фарбою
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Повідомлення про подію надійшло 11 лютого об 11:06 до Харківського районного управління поліції №1 від 45-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за адресою виїжджала слідчо-оперативна група поліції.
Перевірка триває.
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