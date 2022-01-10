У Харкові перевіряють ТЦ і супермаркети: поліції повідомили про масове мінування

Про це інформує пресслужба поліції Харківської області.



Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про мінування одинадцяти об'єктів у Харкові-торгових центрів і супермаркетів.



За адресами цих об'єктів виїхали слідчо-оперативні групи.



Співробітники поліції оглядають приміщення та прилеглу територію.



Видання "Редпост" повідомляє про евакуацію відвідувачів із ТРЦ "Україна".

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