У Харкові перейменували 26 вулиць, назви яких були пов'язані з СРСР і Росією
Сьогодні, 22 листопада, рішенням позачергової сесії Харківської міської ради перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками
Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.
З карти міста також прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.
Список перейменованих вулиць і проспектів у Харкові
- Проспект Героїв Сталінграда змінить назву на пр. Байрона,
- Вулицю Абаканську перейменували на вул. Канівську,
- Провулок Абаканський стане пров. Канівським,
- Вул. Мурманську - на вул. Затишну,
- Вул. Хабаровську - на вул. Глухівську,
- Вул. Мінська тепер матиме ім’я Дмитра Антоненка,
- Вул. Чкалова - Вадима Манька,
- Частина вул. Томської - Володимира Сосюри,
- Провулок Росинського стане пров. Пилипа Орлика,
- Вул. Адигейська відтепер називається вул. Євгена Храпка,
- В’їзд Росинського - в’їздом Івана Виговського,
- В’їзд Саранський - в’їздом Задунайським,
- Частина вул. Томської - вул. Прилуцькою,
- Вул. Забайкальська - вул. Леонтовича,
- Пров. Леонтовича стане пров. Щедрика,
- Колишню вул. Моршанську перейменували на вул. Моршинську,
- Вул. Новосибірську - на вул. Хортицьку,
- Вул. Борисоглібську - на вул. Чигиринську,
- Вул. Олександра Невського - на вул. Заїківську,
- Вул. Перовської - на вул. Липовий Гай,
- Колишня вул. Інтернаціональна називатиметься вул. Білоцерківською (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно),
- В’їзд Марата - в’їздом Полуничним,
- Пров. Моршанський - пров. Гадяцьким.
Найбільша кількість перейменувань - в Основ’янському районі Харкові.
- Перед судом у Рівному постане житель Харкова, який входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).
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