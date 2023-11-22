Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Харкові перейменували 26 вулиць, назви яких були пов'язані з СРСР і Росією

У Харкові перейменували 26 вулиць, назви яких були пов'язані з СРСР і Росією

22 листопада, 2023 середа
22:03
Суспільство Харківська міськрада

Сьогодні, 22 листопада, рішенням позачергової сесії Харківської міської ради перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міської ради.

З карти міста також прибрали майдан Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.

Список перейменованих вулиць і проспектів у Харкові

  • Проспект Героїв Сталінграда змінить назву на пр. Байрона,
  • Вулицю Абаканську перейменували на вул. Канівську,
  • Провулок Абаканський стане пров. Канівським,
  • Вул. Мурманську - на вул. Затишну,
  • Вул. Хабаровську - на вул. Глухівську, 
  • Вул. Мінська тепер матиме ім’я Дмитра Антоненка,
  • Вул. Чкалова - Вадима Манька,
  • Частина вул. Томської - Володимира Сосюри,
  • Провулок Росинського стане пров. Пилипа Орлика,
  • Вул. Адигейська відтепер називається вул. Євгена Храпка,
  • В’їзд Росинського - в’їздом Івана Виговського,
  • В’їзд Саранський - в’їздом Задунайським,
  • Частина вул. Томської - вул. Прилуцькою,
  • Вул. Забайкальська - вул. Леонтовича,
  • Пров. Леонтовича стане пров. Щедрика,
  • Колишню вул. Моршанську перейменували на вул. Моршинську,
  • Вул. Новосибірську - на вул. Хортицьку,
  • Вул. Борисоглібську - на вул. Чигиринську,
  • Вул. Олександра Невського - на вул. Заїківську,
  • Вул. Перовської - на вул. Липовий Гай,
  • Колишня вул. Інтернаціональна називатиметься вул. Білоцерківською (в’їзд і провулок зміняться на Сотенний і Полковницький, відповідно),
  • В’їзд Марата - в’їздом Полуничним,
  • Пров. Моршанський - пров. Гадяцьким.

Найбільша кількість перейменувань - в Основ’янському районі Харкові.

  • Перед судом у Рівному постане житель Харкова, який входив до складу агентурного апарату головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).
Україна
Росія
Харків
декомунізація
Харківщина
Читайте також:
Ізраїль, евакуація
21 листопада, 2023 вiвторок
Ізраїль оприлюднив перші деталі майбутньої угоди з ХАМАС щодо звільнення заручників
ЗСУ_ілюстративне
20 листопада, 2023 понедiлок
Наступний рік має стати часом для великої мобілізації в Україні, - військовий експерт Дикий
21 листопада, 2023 вiвторок
BBC включило трьох українок у список 100 впливових жінок 2023 року. Кого саме
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
22 листопада
23:04
Володимир Зеленський
Зеленський розповів про результати "Рамштайну", Міноборони назвало зміст пакетів допомоги
22:57
Володимир Зеленський
Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
22:54
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Росіяни хочуть вийти на Куп'янськ-Вузловий і форсувати річку Оскіл, - майор запасу НГУ Гетьман
22:45
ВАКС
Розкрадання коштів Держспецзв'язку: ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному в організації схеми
22:06
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Влада має припинити говорити про перемогу і дати спокій командуванню ЗСУ, - військовий експерт Бадрак
21:43
Ексклюзив
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
"Захід не розглядає поразку України у війні": дипломат Безсмертний назвав причину
21:19
Аналітика
Сергій Згурець
FPV дрони можуть замінити артилерію на полі бою та компенсувати брак боєприпасів. Колонка Сергія Згурця
21:08
Оновлено
Обстріл Селидового 21 листопада
Російська атака 21 листопада: від удару по лікарні в Селидовому загинули троє людей
20:11
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2211
В районі Бахмута ми не тільки відбилися, а й продовжуємо тримати ініціативу на передньому краї, - заступник командира 3-ї ОШБр
20:01
OPINION
Ігор Луценко
Світ цей дуже, дуже старий. Набагато старший, ніж здається
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 637-го дня війни: у військову частину під Євпаторією знову прилетіло, а на Таврійському напрямку ворог став втрачати більше живої сили
19:58
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
На фронті за добу відбулось 58 бойових зіткнень, Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини, - Генштаб
19:34
Фінляндія, кордон
Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім одного
19:18
Віктор Орбан
Орбан у листі до голови Євроради пригрозив заблокувати всі рішення щодо фінансування України, - Politico
19:04
Ексклюзив
Польща_кордон
Європейська комісія підтримує право українських перевізників працювати на ринку ЄС без дозволів, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя
18:41
Оновлено
НАБУ корупція в Україні суспільство кримінал
Масштабна корупційна схема у сфері відновлення: Суд обрав запобіжний захід нардепу Одарченку
18:21
БМП Marder
БМП Marder, тягачі, всюдиходи: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
18:04
OPINION
Віталій Гайдукевич
Чому військові йдуть у політику
17:59
ЮНЕСКО
"Історична подія": Мінкульт повідомив про включення України до складу Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
17:59
Михайло Федоров
Технологічна війна, освіта та Дія: Федоров назвав ключові пріоритети Мінцифри на 2024 рік
17:59
Ексклюзив
Федір Веніславський
Наразі немає підстав для відставки представників військового командування, - нардеп Веніславський
17:45
Ексклюзив
Карта бойових дій напрямок Вербового 17 листопада
ЗСУ створили серйозну загрозу для росіян у районі Роботиного, - військовослужбовець Тимочко
17:45
Ексклюзив
Україна ЄС
ЄС має намір надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року, -  кореспондентка Еспресо з Брюсселю
17:38
Оновлено
Рустем Умєров
"РФ розуміє лише силу": Умєров на засіданні "Рамштайну" закликав продовжити постачання зброї Україні
17:33
Роберто Де Дзербі
Екстренер "Шахтаря" зацікавив "Реал". Відбулися перші контакти, - ЗМІ
17:29
Ексклюзив
Німеччина може передати Україні ракети Taurus без оголошення, - військовий експерт Киричевський
17:11
Ексклюзив
США, Ллойд Остін, Пентагон, Володимир Зеленський
США переформатовують модель підтримки України, - політолог Цибулько про мету візиту Остіна до Києва
17:09
Болгарія
Парламент Болгарії після двогодинних дебатів схвалив надання Україні бронетехніки
16:58
діти, злочини росії
Росіян обурила велика кількість охочих вивчати українську мову на ТОТ, – Центр нацспротиву
16:54
Ексклюзив
Авдіївка
Ворог тисне на Авдіївку з декількох напрямків, - начальник МВА
16:53
Михайло Мудрик (ліворуч)
Євро-2024: Україна дізналася потенційних суперників по плей-офф кваліфікації
16:51
безпілотник, дрон
Росія звинуватила Україну в атаці БПЛА на пропагандистів у Запорізькій області
16:48
жінка у шахті
ДТЕК вимушений наймати на свої шахти жінок через дефіцит чоловіків, - Reuters
16:36
"Довга доба": в Києві презентували документальну стрічку про початок повномасштабної війни
16:25
Горлівка
Партизани розвідали місце базування російських військ у Горлівці
16:23
Путін
Путін на саміті G20 заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною
16:20
система оповіщення сирена
Кількагодинні тривоги через зліт МіГів: Ігнат заявив, що схема оповіщення населення не зміниться
16:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Страх перед Майданом. Чому Зеленський боїться ветеранів, які хочуть в політику?
15:58
модульна поліклініка
Встановили на території пошкодженої РФ лікарні: Сумщина отримала модульну поліклініку
15:47
Екскурсія учасників програми "Солідарні з Україною" в Харкові
In Solidarity With Ukraine: друга делегація іноземних культурних діячів відвідала Україну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV