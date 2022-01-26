У Харкові поліцейська на BMV влаштувала потрійну ДТП, є постраждалі

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



Інцидент стався на вулиці Клочківській. За інформацією поліції, 35-річна водійка BMW на слизькій дорозі не впоралася з керуванням. Вона виїхала на зустрічну смугу і врізалася в Volkswagen Transporter і ВАЗ-21104.



Учасники аварії отримали легкі тілесні ушкодження.



"За кермом BMW перебувала поліцейська, вона була твереза, перебувала поза службою і керувала приватним автомобілем. Для з'ясування всіх обставин події Харківським райуправлінням поліції №3 призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.





Нагадаємо, у Києві внаслідок ДТП постраждала жінка, її госпіталізували з травмою голови.