У Києві внаслідок ДТП постраждала жінка: її госпіталізовано з травмою голови
У Києві, у Солом'янському районі, на проспекті Лобановського сталася ДТП, в якій постраждала жінка
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Відомо, що водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter рухався у заторі з невеликою швидкістю в напрямку Деміївської площі як раптом відчув удар, від якого його вантажний бус відкинуло вперед.
Виявилося, що в зад Renault Logan, який рухався слідом, врізалась вантажівка Volvo з напівпричепом.
Зазначається, що в результаті ДТП постраждала жінка, яка сиділа на передньому пасажирському сидінні.
За попередніми даними, вона скористалася пасом безпеки і під час удару пошкодила голову. З травмою голови її госпіталізували медики до лікарні.
На місці працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
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