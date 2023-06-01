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У Харкові поновила роботу одна з найбільших українських книгарень, яка не працювала з 24 лютого 2022 року

1 червня, 2023 четвер
17:01
Культура книжки

У Харкові 1 червня поновила роботу одна з найбільших українських книгарень, яка не працювала з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року

Про це повідомив директор всеукраїнської мережі книгарень "КнигоЛенд" Ігор Зарудко.

"Сьогодні ми нарешті відкрили книгарню в Харкові на (вулиці, – ред.) 23 серпня. Книгарня не працювала понад рік від 24 лютого 2022 року. Це одна з найбільших (якщо не найбільша) книгарня в Україні. Запрошую по книжки", - написав він.

"Дякую ЗСУ за змогу працювати і розвиватись", – додав Зарудко і зазначив, що на момент публікації допису в Харкові лунали звуки вибухів.

Новини
Україна
Харків
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