У Харкові поновила роботу одна з найбільших українських книгарень, яка не працювала з 24 лютого 2022 року
У Харкові 1 червня поновила роботу одна з найбільших українських книгарень, яка не працювала з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року
Про це повідомив директор всеукраїнської мережі книгарень "КнигоЛенд" Ігор Зарудко.
"Сьогодні ми нарешті відкрили книгарню в Харкові на (вулиці, – ред.) 23 серпня. Книгарня не працювала понад рік від 24 лютого 2022 року. Це одна з найбільших (якщо не найбільша) книгарня в Україні. Запрошую по книжки", - написав він.
"Дякую ЗСУ за змогу працювати і розвиватись", – додав Зарудко і зазначив, що на момент публікації допису в Харкові лунали звуки вибухів.
- Раніше повідомлялося, що подружжя переселенців із Херсона відкрило книгарню в центрі Рівного.
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