Про це повідомив директор всеукраїнської мережі книгарень "КнигоЛенд" Ігор Зарудко.

"Сьогодні ми нарешті відкрили книгарню в Харкові на (вулиці, – ред.) 23 серпня. Книгарня не працювала понад рік від 24 лютого 2022 року. Це одна з найбільших (якщо не найбільша) книгарня в Україні. Запрошую по книжки", - написав він.

"Дякую ЗСУ за змогу працювати і розвиватись", – додав Зарудко і зазначив, що на момент публікації допису в Харкові лунали звуки вибухів.