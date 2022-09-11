У Харкові прогриміли потужні вибухи
У ніч з 10 на 11 вересня у Харкові прогриміли потужні вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сирена у Харкові пролунала о 23:53. Українців попередили про загрозу артобстрілу. Близько 00:00 жителі Харкова повідомили, що чують потужні вибухи.
Станом на 00:15 тривога триває і досі. Офіційних коментарів поки немає.
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