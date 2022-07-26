У Харкові прогриміли вибухи
Місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи
Про це повідомляє Суспільне.
Кілька вибухів прогриміли на околицях Харкова. Напередодні у місті оголошено повітряну тривогу.
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