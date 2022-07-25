Росіяни обстріляли з "градів" прикордоння Чернігівщини
Російські окупанти обстріляли з "градів" Новгород-Сіверську територіальну громаду, що на Чернігівщині
Про це інформує очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус.
Зазначається, що 25 липня близько 19:00 російські окупанти накрили вогнем територію на околиці села Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Обстріл вели з реактивних систем залпового вогню "Град".
Повідомляють про 12 вибухів.
Інформація про втрати серед населення та руйнування уточнюється.
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