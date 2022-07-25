Японія не дозволить Путіну взяти участь в державних похоронах убитого експрем'єра Сіндзо Абе

Появу HIMARS на озброєнні ЗСУ у Росії називають поворотним моментом у війні, - ISW

Країни, де змішуються європейці з неєвропейцями, більше не є націями, - Орбан потрапив у скандал