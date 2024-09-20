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Французький телеканал ARTE відмовився транслювати "Росіяни на війні" після звернення посольства України

Дар'я Тарасова
20 вересня, 2024 п'ятниця
11:27
Кіно кадр з пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

У відповідь на заклик посольства утриматися від співпраці з авторами фільму "Росіяни на війні" президент ARTE Брюно Патіно заявив, що телеканал не має домовленостей про показ

Зміст

Про це посольство України у Франції повідомило у facebook.

Кілька днів тому посольство України у Франції отримало інформацію, що автори пропагандистського фільму "Росіяни на війні" (Russians at war), який відбілює воєнні злочини Росії в Україні, скористалися фінансовою підтримкою Французького національного центру кіно CNC, і планують показати цей фільм в найближчі місяці на телеканалі ARTE. 

Тому посол Вадим Омельченко направив листи до керівництва CNC та ARTE, у яких роз'яснив, що цей фільм свідомо спотворює реалії жорстокої війни проти України, і є інструментом російської пропаганди та гібридної агресії. 

"Це спроба виправдати окупацію України та відбілити воєнні злочини російської армії. Ми також нагадали, що режисерка фільму кілька років працювала на одіозному російському підсанкційному каналі Russia Today, і внесена Міністерством культури та стратегічних комунікацій України до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України", - наголосили в посольстві.
 
Дипломати звернулися до CNC та ARTE з проханням пояснити ситуацію, а також закликали утриматись від будь-якої співпраці з авторами фільму та відмежуватися від цього проєкту. 

Зазначається, що посольство отримало лист-відповідь, у якому президент ARTE Брюно Патіно повідомив, що він особисто та його команда уважно слідкували за полемікою навколо скандального фільму, і підкреслив, що телеканал жодним чином не асоційований із цією його версією. 

"Проєкт був запропонований редакції й отримав відмову. Жодних конкретних домовленостей щодо показу фільму на ARTE немає. Аналогічно від проєкту Russians at war дистанціювався і CNC", - уточнили в посольстві.

Що відомо про стрічку "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

Також 12 вересня TIFF оголосив, що "змушений призупинити" покази фільму "Росіяни на війні", заплановані раніше на 13, 14 та 15 вересня через загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Водночас представник поліції Торонто повідомив Global News, що рішення призупинити покази  ухвалили організатори TIFF, і воно "не ґрунтувалося на жодних рекомендаціях поліції Торонто", якій невідомо про будь-які активні загрози.

Проте 16 вересня стало відомо, що TIFF вирішив показати фільм "Росіяни на війні" після закриття кінофестивалю.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону. 

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу. 

16 вересня Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

 Міністерство закордонних справ України висловило обурення через рішення швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні".

Теги:
Світ
Культура
Франція
скандал
Війна з Росією
пропаганда
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