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МЗС України засудило намір кінофестивалю Zurich Film Festival показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Олена Будько
18 вересня, 2024 середа
22:58
Кіно МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило обурення через рішення швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "Росіяни на війні"

Зміст

Про це йдеться в повідомленні МЗС. 

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців. Наша дипломатична команда системно та послідовно відстоюватиме ізоляцію агресора в культурній та інших сферах", – зазначено в повідомленні.

У МЗС України  додали, що "російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках" й наголосили, що рішуче засуджують будь-які спроби дати Росії культурну арену, на якій можна відбілити її воєнні злочини, "в той час, коли російські війська продовжують чинити звірства проти українців"

Що відомо про стрічку "Росіяни на війні"

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові, "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

Також 12 вересня TIFF оголосив, що "змушений призупинити" покази фільму "Росіяни на війні", заплановані раніше на 13, 14 та 15 вересня через загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Водночас представник поліції Торонто повідомив Global News, що рішення призупинити покази  ухвалили організатори TIFF, і воно "не ґрунтувалося на жодних рекомендаціях поліції Торонто", якій невідомо про будь-які активні загрози.

Проте 16 вересня стало відомо, що TIFF вирішив показати фільм "Росіяни на війні" після закриття кінофестивалю.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону. 

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу. 

16 вересня Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло Анастасію Трофімову до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України

Теги:
Культура
Росія
політика
Швейцарія
МЗС
МЗС України
Війна з Росією
фестивалі
пропаганда
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