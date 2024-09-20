Українська ППО вночі знищила керовану ракету Х-59 і 61 "шахед" з 70
У ніч проти 20 вересня російська армія атакувала низку регіонів України ударними безпілотниками та ракетами. Протиповітряна оборона знищила Х-59 і 61 "шахед"
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу. Крім цього, ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59, а також 70 ударних БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою було збито 61 ударний дрон та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Натомість 9 ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
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У ніч на 20 вересня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. У Київській, Івано-Франківській, Львівській і Рівненській областях працювали сили ППО.
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