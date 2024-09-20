Українська ППО вночі знищила керовану ракету Х-59 і 61 "шахед" з 70

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу. Крім цього, ворог запустив керовану авіаційну ракету Х-59, а також 70 ударних БПЛА типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою було збито 61 ударний дрон та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Натомість 9 ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.