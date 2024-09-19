Україна отримує боєприпаси з Індії: в РФ обурені, - Reuters
Європейські покупці перенаправляють артилерійські снаряди, які продають індійські виробники зброї, в Україну. Натомість Індія не втручається, щоб зупинити торгівлю
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що передача боєприпасів для підтримки оборони України від Росії відбувається вже понад рік. Серед європейських країн, які надсилають снаряди, є Італія та Чехія.
Кремль порушував це питання щонайменше двічі, зокрема під час липневої зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і його індійським колегою, повідомили троє індійських чиновників.
Водночас Індія виробляє невелику кількість боєприпасів, які використовуються Україною, причому один чиновник оцінив, що це менше ніж 1% від загальної кількості зброї, імпортованої Києвом після війни.
- Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який перебував з візитом у Росії 9 липня, на зустрічі з російським диктатором Путіним говорив про повернення додому індійців, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України.
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