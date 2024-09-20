Армія РФ ударила по фермі в селі на Харківщині: постраждали 2 людини
Уранці 20 вересня російська окупаційна армія завдала удару по фермі у селі Шестакове Харківської області. Внаслідок цього постраждали дві людини
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 8 ранку ворог вдарив по населеному пункту з реактивної системи залпового вогню.
Під удар припала ферма у селі. Унаслідок цього постраждали дві людини. Їх госпіталізували до лікарні.
- У ніч на 20 вересня росіяни атакують Україну ударними безпілотниками з кількох напрямків. У Київській, Івано-Франківській, Львівській і Рівненській областях працювали сили ППО.
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