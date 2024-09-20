Армія РФ ударила по фермі в селі на Харківщині: постраждали 2 людини

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 8 ранку ворог вдарив по населеному пункту з реактивної системи залпового вогню.

Під удар припала ферма у селі. Унаслідок цього постраждали дві людини. Їх госпіталізували до лікарні.