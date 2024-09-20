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Здатний перевезти до 10 людей: Україна допустила до експлуатації у ЗСУ всюдихід-амфібію "ТАХА"

Катерина Єсікова
20 вересня, 2024 п'ятниця
11:54
Війна з Росією Всюдихід-амфібія "ТАХА"

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у військах всюдихід-амфібію "ТАХА", розроблений українськими інженерами

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що всюдихід здатний працювати на будь-якій місцевості - болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. 

Крім цього, автівка долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

"Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді - до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби", - йдеться у повідомленні.

"ТАХА" вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.

  • Міністерство оборони допустило до постачання у війська імпульсний металошукач українського виробництва, який має назву "Хортич".

Теги:
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
Військові новини
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