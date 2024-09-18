Для постачання у ЗСУ допустили український пристрій для розмінування "Хортич"

Про це повідомляє Міноборони.

"Хортич" важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад півметра із похибкою місцезнаходження центру предмету 5 см.

Цей пристрій працює при температурі від -20 °C до +40 °C і вологості до 95%. Він також має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, а повна зарядка літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.

"Універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві кажуть, що інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо використання їхньої продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача.