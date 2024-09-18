Для постачання у ЗСУ допустили український пристрій для розмінування "Хортич"
Міністерство оборони допустили до постачання у війська імпульсний металошукач українського виробництва, який має назву "Хортич"
Про це повідомляє Міноборони.
"Хортич" важить трохи більше кілограма і виявляє вибухові пристрої на глибині понад півметра із похибкою місцезнаходження центру предмету 5 см.
Цей пристрій працює при температурі від -20 °C до +40 °C і вологості до 95%. Він також має світловий та звуковий індикатори виявлення міни, а повна зарядка літій-іонного акумулятора забезпечує роботу металошукача протягом 6 годин.
"Універсальний металошукач виготовили на вітчизняному підприємстві, де розробляли і виробляли аналогічні пристрої для використання у побутових та промислових сферах", - йдеться у повідомленні.
У Міністерстві кажуть, що інженери підприємства постійно отримували відгуки щодо використання їхньої продукції військовими і сформували ключові критерії для розробки універсального армійського металошукача.
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