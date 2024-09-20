В окупованому Маріуполі розмістили біженців з Суджі Курської області, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області розмістили перших біженців з Суджі Курської області РФ
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що російські біженці зупинилися у пунктах тимчасового розміщення, які облаштувала партія диктатора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".
Так звана загарбницька влада обрала місцем перебування біженців вкрадену нерухомість українців у Приморському районі Маріуполя - поруч з морем.
"Це настільки цинічно, що цілком претендує на апофеоз "руського мира" в Маріуполі. В час, коли тисячі своїх бідкаються невідомо", - додав Андрющенко.
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1 вересня у ЗСУ повідомили, що жителі Курської області РФ скаржаться українським військовим, що Росія не дає цивільним евакуаційний коридор.
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