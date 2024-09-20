Партизани розвідали великий польовий артилерійський склад РФ на Донеччині

Про це повідомляє "Атеш".

Український партизан з-поміж військовослужбовців 36 ОМСБр доповів інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області.

Зазначається, що кілька днів поспіль окупанти завозили КАМАЗами та УРАЛами величезну кількість ящиків з боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.

Координати: 47.575882, 38.310768