Партизани розвідали великий польовий артилерійський склад РФ на Донеччині
Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали великий польовий артилерійський склад російських окупантів поблизу населеного пункту Берестове Донецької області
Про це повідомляє "Атеш".
Український партизан з-поміж військовослужбовців 36 ОМСБр доповів інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області.
Зазначається, що кілька днів поспіль окупанти завозили КАМАЗами та УРАЛами величезну кількість ящиків з боєприпасами для подальшого відправлення на фронт.
Координати: 47.575882, 38.310768
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18 вересня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували в тимчасово окупованому Севастополі зенітний ракетний комплекс середньої дальності "Бук-М3".
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