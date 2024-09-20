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Ексклюзив

Цілком імовірним є розширення зони присутності Сил оборони України у РФ, - військовий експерт Снєгирьов

Оксана Ліховід
20 вересня, 2024 п'ятниця
12:16
Війна з Росією Карта бойових дій за 11-18 вересня

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що Генштаб України переграв росіян на Курщині

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Український Генштаб фактично переграв росіян. Успішне просування Сил оборони України в районі населених пунктів Ведмеже, Веселе, Новий Шлях - це Глушківський район Курської області. І самі росіяни говорять про загрозу виходу Сил оборони України до залізничної станції Глушкове. Не виключаю, що Сили оборони України продовжать успішно знищувати понтонні переправи Росії на річці Сейм, що унеможливить перекидання оперативних резервів і важкої бронетехніки російським окупантам, які намагаються прорвати українську оборону в районі Любимівки", - зауважив Снєгирьов.

За словами співголови ГІ "Права Справа", головне, що засвідчила остання доба, - цілком імовірним є розширення зони присутності Сил оборони України на території інших областей РФ, насамперед Білгородської та Брянської.

"Низка успішних ударів по тиловій інфраструктурі російської армії на території Брянської області призвела до знищення польових складів із боєприпасами та місць постійної дислокації техніки. Схожа ситуація спостерігається й у Білгородській області. Причому самі росіяни не виключають імовірності повторення курського сценарію вже на території Білгородської області. Йдеться про мінування гідротехнічних споруд у цій області для того, щоб призупинити можливий успішний наступ українських військ", - пояснив Снєгирьов.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

13 вересня стало відомо, що протягом серпня 2024 року росіяни подали очільнику Кремля Володимиру Путіну 1927 звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових. Це рекордна кількість з початку повномасштабного вторгнення.

Цього ж дня Зеленський заявив, що Росія прагне стягнути 60-70 тис. своїх військових у Курську область. За його словами, ворог розпочав там швидкі наступальні дії, але серйозного успіху не має.

19 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що близько 40 тис. російських військових вдалося відволікти на Курський напрямок завдяки операції ЗСУ в регіоні.






 

Теги:
Новини
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військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Білгород
наступ ЗСУ
Курськ
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