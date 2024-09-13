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На тлі операції на Курщині росіяни подали рекордну кількість звернень щодо зниклих безвісти військових

Юлія Лаврук
13 вересня, 2024 п'ятниця
16:27
Війна з Росією знищені окупанти

Протягом серпня 2024 року росіяни подали очільнику Кремля Володимиру Путіну 1927 звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових. Це рекордна кількість з початку повномасштабного вторгнення

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Про це йдеться у журналістському розслідуванні видання "Важные истории".

Рекордна кількість звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових була зафіксована під час наступу Збройних сил України в Курській області. Загальна кількість таких звернень із лютого 2022 року сягнула майже 20 тисяч.

Як пише видання, кількість скарг про зниклих почала зростати влітку після боїв за Вовчанськ, що відбувалися у травні 2024-го. 

Крім того, під час наступу ЗСУ на Курщині піку досягли й скарги про строкову службу. У серпні адміністрація Путіна опрацювала 460 звернень на цю тему. Зазначимо, що попередній рекорд був у березні 2022 року - 453 повідомлення.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

17 серпня військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про входження підрозділів Сил оборони України до селища Коренево Курської області.

У звіті Інституту вивчення війни 13 йшлось про те, що російська армія продовжувала контратаку в Курській області, але досягла лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українського наступу і оборонних дій.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
Курськ
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