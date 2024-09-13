РФ прагне стягнути до 70 тис. військових в Курську область, - Зеленський

Про це він заявив на ХХ зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

Президент зауважив, Україні відомо, що на Курщині перебувають близько 40 тис. військових РФ.

"На Курському напрямку росіяни почали свої швидкі наступальні дії, хочуть застосовувати там близько 60-70 тисяч людей. Нам відомо, що там знаходиться близько 40 тисяч. Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупація. Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо. Наші військові тримаються і роблять усе те, що потрібне для наших інших військово-політичних кроків", - розповів він.

Президент наголосив, операція ЗСУ в Курській області та бої на Донеччині повʼязані між собою.

"Наприклад, ми можемо побачити, що застосування кількості снарядів на Донбасі, у тому ж Покровську, до початку Курської операції була 1 до 12. Сьогодні — 1 до 2,5. Ми розуміємо, що ситуація поки не вирівнялася. У цій ситуації нам потрібно більше, ніж росіянам, якщо ми хочемо зупинити і відновлювати наше положення", - пояснив Зеленський.

За його словами, ситуація на фронті складна, проте упродовж останнього тижня вона дещо вирівнюється на Покровському напрямку.

Що відомо про події в Курській області У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію". 10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції. 14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. 15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

13 вересня стало відомо, що протягом серпня 2024 року росіяни подали очільнику Кремля Володимиру Путіну 1927 звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових. Це рекордна кількість з початку повномасштабного вторгнення.