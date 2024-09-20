Соболевський розповів, як на ТОТ Херсонщини російські терористи тиснуть на дітей

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На окупованих територіях посилюється тиск через освіту, зокрема через освітні заходи та зустрічі з так званими учасниками СВО. До дітей приходять представники російських органів, слідчих комітетів і прокуратури, щоб проводити навчання. Це виглядає вкрай цинічно, коли представник того ж слідчого комітету читає лекції дітям про боротьбу з тероризмом та екстремізмом. Тобто терорист розповідає дітям, що таке тероризм", - наголосив Соболевський.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради також додав що, на окупованих територіях Херсонщини триває терор українських громадян через тиск на них.

"Проводяться постійні обшуки та фільтрації. Надходить усе більше інформації про зникнення людей і їх затримання. В деяких випадках висувають обвинувачення, в інших - людину можуть тримати кілька місяців без жодного оформлення, не допускаючи до неї родичів, а потім відпускають. Однак людина повертається зовсім іншою після того, як провела тривалий час у ямі. Там насправді до цивільного населення ставляться нелюдяно", - резюмував Соболевський.