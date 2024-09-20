Чи погодиться Байден стати президентом України
У нього ж, мабуть, будуть свої 5-6 менеджерів, які працюватимуть 24/7 задля вступу України в НАТО і ЄС
Що мене бентежить: було 10 непорушних пунктів формулу миру Зеленського — раптом стало 5 пунктів плану перемоги, але які вже раптом залежать від єдиного Байдена, і готові лише на 90%.
Звісно, можна обрати Байдена президентом України, але, не факт, що він на це погодиться.
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Тим більше у нього ж, мабуть, будуть свої 5-6 менеджерів, які працюватимуть 24/7 задля вступу України в НАТО і ЄС.
А нам тоді як, віддати Єрмака, Татарова і Гетьманцева кадирівцям? Чи, може, росіянам взагалі?
Добре, хоч Деркач не став чекати такого підлого удару від друзів і сам пішов…
Про автора. Володимир Омелян, майор ЗСУ, дипломат, міністр інфраструктури України у 2016-19, політик
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