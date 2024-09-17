Вони думали, що війна скінчиться...
Вже всі чули як наш премʼєр-міністр пояснює проблему фінансування армії?
Бо виявляється, вони думали, що війна закінчиться влітку 2024. І під цей сценарій розвитку подій планували бюджет.
І ось насправді в цих словах криється трагедія сьогоднішньої України.
Тому що в цей критичний момент, країною керують безвідповідальні люди, які з року в рік роблять одні й ті ж самі помилки. А потім ці помилки вилазять нам боком.
Бо спочатку вони думали, що війна закінчиться восени 2022. І коли ворог займався мобілізацією економіки, то ці космонавти готувались до повоєнного відновлення.
Потім вони думали, що війна закінчиться влітку 2023. І знову ж. Поки ворог нарощував виробництво, наші готувались пити каву в Криму.
І в черговий раз ситуація повторюється в цьому році. З року в рік одні й ті самі граблі.
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І зараз докерувались до того, що в нас хронічний дефіцит навіть тих же снарядів. Бо ніхто ж, бл*ха, не готувався до тривалої війни.
А найгірше у цьому всьому, що вони продовжують керувати державою. Не несуть ніякої відповідальності за свої помилки. А замість них мають відповідати звичайні люди.
Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля
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