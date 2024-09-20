Виїхали 70% жителів: голова Білопільської ОТГ про те, як місто живе під постійними російськими обстрілами

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Відсотків 70 жителів виїхали з міста. В першу чергу це молоді люди та сім'ї з дітьми. Лишилися переважно пенсіонери, працівники міської ради, працівники бюджетних установ і організацій, лікарі та вчителі. Звичайно, що не всі, але більшість. Проте основні потреби людей забезпечуються, надаються всі соціальні послуги", - зауважив Зарко.

За словами голови Білопільської ОТГ, у місті є проблеми зі зв'язком. Інтернет та світло частково є. Якщо немає світла, виникає проблема з постачанням води.

"Банки не працюють, але працюють банкомати. Аптеки ще працюють. Продукти є, де купити, хоча немає того різноманіття, яке було раніше. Але можна жити, бо бачили й гірші часи", - наголосив Зарко.