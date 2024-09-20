Виїхали 70% жителів: голова Білопільської ОТГ про те, як місто живе під постійними російськими обстрілами
Голова Білопільської ОТГ Юрій Зарко зазначив, що з міста виїхала молодь та сім'ї з дітьми, залишилися переважно літні люди
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Відсотків 70 жителів виїхали з міста. В першу чергу це молоді люди та сім'ї з дітьми. Лишилися переважно пенсіонери, працівники міської ради, працівники бюджетних установ і організацій, лікарі та вчителі. Звичайно, що не всі, але більшість. Проте основні потреби людей забезпечуються, надаються всі соціальні послуги", - зауважив Зарко.
За словами голови Білопільської ОТГ, у місті є проблеми зі зв'язком. Інтернет та світло частково є. Якщо немає світла, виникає проблема з постачанням води.
"Банки не працюють, але працюють банкомати. Аптеки ще працюють. Продукти є, де купити, хоча немає того різноманіття, яке було раніше. Але можна жити, бо бачили й гірші часи", - наголосив Зарко.
- Російська окупаційна армія 19 вересня обстріляла Суми керованими авіабомбами, одна з них влучила в Сумський геріатричний пансіонат. Рятувальники завершили роботи на місці атаки, в результаті якої загинула 70-літня жінка, ще 14 поранені.
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