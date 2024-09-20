Секретна служба США проводить перевірки після "жарту" Ілона Маска про замахи на Байдена та Гарріс

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Секретна служба перевіряє, чи становить Ілон Маск загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена та Гарріс. Погроза президенту чи віцепрезиденту США є кримінальним злочином, за який може бути накладено чималий штраф або до п’яти років ув’язнення.

У Секретній службі заявили, що записи про твіт Маска "зібрали в правоохоронних цілях", але їх не розголошують, оскільки вони можуть "перешкоджати судовому розгляду".

"Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються захисної розвідки. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з нашими опікунами", - сказав речник Секретної служби Нейт Геррінг.