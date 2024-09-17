Маск "пожартував" про замахи на Байдена та Гарріс: у Білому домі відреагували

Про це повідомляє Axios.

Після замаху на Дональда Трампа Ілон Маск виклав пост у Х про те, чому колишній президент нещодавно зіткнувся з двома очевидними замахами, а президент Байден і віцепрезидентка Гарріс - ні.

"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", - написав Маск, проте згодом видалив пост через гостру реакцію суспільства.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс нагадав, що Байден і Гарріс "після вчорашніх тривожних новин" наголошували, що "у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству", і "ми всі повинні зробити свій внесок, щоб забезпечити це інцидент не призводить до збільшення насильства".

"Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи жартувати. Ця риторика безвідповідальна", - наголосили у Білому домі.