Маск "пожартував" про замахи на Байдена та Гарріс: у Білому домі відреагували
Американський мільярдер Ілон Маск "пошуткував" про можливі замахи на президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. У Білому домі розкритикували пост
Про це повідомляє Axios.
Після замаху на Дональда Трампа Ілон Маск виклав пост у Х про те, чому колишній президент нещодавно зіткнувся з двома очевидними замахами, а президент Байден і віцепрезидентка Гарріс - ні.
"І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу", - написав Маск, проте згодом видалив пост через гостру реакцію суспільства.
Речник Білого дому Ендрю Бейтс нагадав, що Байден і Гарріс "після вчорашніх тривожних новин" наголошували, що "у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому іншому насильству", і "ми всі повинні зробити свій внесок, щоб забезпечити це інцидент не призводить до збільшення насильства".
"Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи жартувати. Ця риторика безвідповідальна", - наголосили у Білому домі.
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15 вересня неподалік від кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина. Колишній президент перебуває у безпеці. Очільник Білого дому Джо Байден заявив, що доручив забезпечити американську секретну службу ресурсами, необхідними для захисту експрезидента.
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