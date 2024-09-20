Науковці скаржаться, що супутники Ілона Маска заважають астрономічним дослідженням

Про це пише BBC.

На проблему звернули увагу вчені Нідерландського інституту радіоастрономії (ASTRON). Вони зазначають, що тисячі орбітальних супутників "засліплюють" радіотелескопи й можуть заважати астрономічним дослідженням.

Супутники надають широкосмуговий доступ до інтернету в усьому світі, зокрема й у віддалених місцях. За даними британського департаменту цифрових технологій, культури, медіа та спорту, тести 2022 року показали, що Starlink може забезпечувати в чотири рази вищу за середню швидкість інтернету.

Астрономи натомість звернули увагу на проблеми, з якими вони зіткнулися через ці супутники.

"Щоразу, коли їх запускають із таким рівнем випромінювання, ми бачимо все менше й менше неба, – сказала BBC News професорка Джессіка Демпсі, директорка ASTRON. – Ми намагаємося роздивитися такі речі, як струмені, які випускають чорні діри в центрі галактик. Ми також спостерігаємо за деякими з найдавніших галактик, віддаленими на мільйони й мільйони світлових років від нас, а також за екзопланетами".

За словами науковців, нове покоління супутників Starlink, які забезпечують швидкісний інтернет у всьому світі, більше заважає радіотелескопам, аніж попередні версії. За даними ASTRON, перешкоди від супутників другого покоління, або V2, були в 32 рази сильнішими, ніж від супутників першого покоління. А обсяг радіації, яку вони випромінюють, перевищує норми, встановлені Міжнародним союзом телекомунікацій, додала професорка Демпсі.

Як зазначено в дослідженні ASTRON, проведеному в липні за допомогою радіотелескопа LOFAR у Нідерландах, багато об’єктів у космосі, зокрема й далекі галактики та планети, випромінюють світло в електромагнітному спектрі. Таке випромінювання поширюється як хвилі – і радіотелескопи можуть їх вловлювати, завдяки чому ми отримуємо уявлення про речі, яких не можемо побачити на власні очі. Але супутники заважають вловлювати ці хвилі.

Учені кажуть, що виявили ненавмисне електромагнітне випромінювання від майже всіх супутників V2 Starlink, за якими вони спостерігали. При цьому воно було приблизно в 10 мільйонів разів яскравішим, ніж випромінювання від найслабших виявлених джерел світла.

Окрім того, науковці побоюються, що світлове забруднення від супутників заважає оптичним телескопам.

Учені кажуть, що обговорювали зі SpaceX питання випромінювання від супутників першого покоління, і компанія прислухалася до них. Але покоління V2 виявилося ще потужнішим.

"Це фактично загрожує всій наземній астрономії на кожній довжині хвилі та різними способами. Якщо це триватиме без якогось втручання, яке змусить ці супутники "замовкнути", тоді це стане загрозою існування для тих видів астрономії, якими ми займаємося", – зауважила професорка Демпсі.