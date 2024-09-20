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Ексклюзив

Згурець назвав три чинники, які впливають на політику Путіна щодо мобілізації

Оксана Ліховід
20 вересня, 2024 п'ятниця
10:53
Війна з Росією мобілізація в РФ

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що за перше півріччя кількість охочих укладати контракти в Росії зменшилася

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо оцінити можливості Росії щодо збору вояків через укладання контрактів і врахувати втрати, то зараз росіяни в середньому можуть укладати контракти для посилення своєї армії або компенсації втрат на рівні 30-35 тисяч, максимум до 40 тисяч особового складу на місяць. Проте за перше півріччя кількість охочих укладати контракти в Росії зменшилася. Тобто охочих іти на війну стало менше в порівнянні з минулим роком, коли великі виплати суттєво стимулювали укладання контрактів", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, зараз Росія вдалася до збільшення виплат за укладання контрактів. Це дозволяє РФ підтримувати певний рівень чисельності армії, але не забезпечує суттєвої стратегічної переваги.

"Путін намагається дотримуватися стратегії, що війна не має зачіпати більші прошарки суспільства, щоб не викликати резонансних дій. Він вважає, що цим шляхом зможе протягнути до 2025 року, коли може стати ясніше, як діяти російській стороні далі.  Генерали РФ стикаються з іншою реальністю: попри значні ресурси, вони зіштовхуються з діями української сторони, яка стримує російську оборону. Ворог зустрічає неочікуваність, як це сталося в Курській області, коли резерви доводиться перекидати на нові напрямки. І невідомо, чи це єдині напрямки, які можуть відкритися на російському кордоні", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що невизначеність дійсно впливає на російських генералів, які шукають простий спосіб – збільшити чисельність.

"Але окрім чисельності постає питання про достатню кількість кадрів, які можуть керувати мобілізованими, і головне – обмеження в кількості озброєнь і техніки. Запаси Росії не безмежні, особливо щодо озброєння", - наголосив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express резюмував, що три чинники – небажання створювати внутрішню соціальну напругу, обмеження з озброєння для нових частин і обмеження командних кадрів – все це впливає на політику Путіна щодо мобілізації.

  • Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
  • На початку вересня прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада не обговорює нову мобілізацію в країні.
Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
Сергій Згурець
російська армія
мобілізація
Військові новини
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