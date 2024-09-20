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OPINION

Ми нарешті здобуваємо технологічну перевагу над ворогом

Ігор Луценко
20 вересня, 2024 п'ятниця
08:08
Погляд

Чергова технологічна революція визріває у російсько-українській війні

Зміст

За останніх кілька місяців українці збили приблизно стільки ж розвідницьких дронів противника, скільки за усі попередні роки війни. І потратили на це у 100 разів менше коштів, з розрахунку на результат.

Сподіваюся, що так все піде і далі, і ми повністю закриємо своє небо від розвідницьких крил противника. Якщо вони й залітатимуть, то — на кілька хвилин, не більше.

Непросто описати, наскільки багато це значитиме для нашої війни. Хімарси, далекобійна артилерія, вертолітники та пілоти літаків на аеродромах, і оператори дальніх БПЛА зможуть дихати вільніше. Те цілодобове полювання, яке за ними зараз здійснюють озброєні Іскандерами та С-300 росіяни, припиниться. КАБи стануть набагато менш ефективними. Логістика в тилах стане набагато більш безпечною. Ланцети не зможуть наводитися далі певного горизонту.

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Перевагу у війні здобуде той, хто зуміє ефективно "закрити очі" противнику. Досвід українських військових показує, що це цілком реальна задача.

Як завжди, ініціатива прийшла з низу. Групи ентузіастів організувалися і почали збивати розвідувальні БПЛА противника. ФПВ-коптерами, крилами — усім, що було під рукою. Через деякий час набили руку.

Зараз час масштабувати найкращий досвід.

Росіяни пишуть уже про кінець своєї технологічної переваги. Встигнути б.

Джерело

Про автора. Ігор Луценко, журналіст, воїн ЗСУ

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Теги:
Новини
Технології
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
безпілотник
Військові новини
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