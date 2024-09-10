Україна вдруге за вересень провела масштабну атаку по об'єктах РФ. Колонка Сергія Згурця

Атака українських дронів по РФ

Сьогодні, 10 вересня, було дві атаки дронами, але нас цікавить наша. Україна вдруге за вересень провела масштабну атаку по об'єктах військової та критичної інфраструктури Росії, по дев'яти областях цієї країни разом із Москвою. При цьому використовувалися дрони "Лютий" з дальністю понад 1000 км та вагою бойової частини 50 кг.

Російське міноборони повідомило, що їхнє ППО збило 144 дрони, а це фактично говорить про те, що дронів було набагато більше. З приводу результатів - будемо чекати на супутникові знімки, щоб оцінити ефективність використання наших дронів по ворожих об'єктах. Попередньо відомо, що були прильоти по Жуковську, де розташована низка важливих і технологічних оборонних підприємств РФ.

Також усі три цивільні аеропорти в Москві були закриті. Горіла смуга одного з летовищ через збиті дрони чи то засобами ППО, чи засобами РЕБ. Деякі дрони впали на місто Раменське, там були пожежі в багатоповерхівках.

У купі з нашою операцією в Курській області ці атаки дронами є важливим елементом психологічного тиску на російське населення у поєднанні з конкретними практичними завданнями знищення оборонної та критичної інфраструктури противника.

Ефективна робота нашої ППО

Своєю чергою в ніч проти вівторка, 10 вересня, ворог здійснив атаку "шахедами" зі спробою завдати ударів по наших енергетичних об'єктах. За даними командування Повітряних сил, було знищено 38 зі 46 "шахедів", що в цілому говорить про достатньо високу ефективність роботи нашої Протиповітряної оборони. Але також маємо пам'ятати, що знищення такої кожної цілі потребує роботи і ЗРК, і авіації, і мобільних груп. Вкрай важливо зберегти баланс між вартістю і ціною тієї цілі, яка збивається. Думаю, що з точки зору інтегральності ППО такий підхід у ЗСУ є.

Нові дані ОПК США

Пентагон оприлюднив дані, які стосуються темпів виготовлення значної кількості озброєнь у порівнянні з 2022 роком і у 2024-му американської оборонної промисловості. Ці дані є на сайті міноборони США. Там дуже багато різних показників, але згадаю лише про декілька речей, які цікаві з погляду наших потреб і потреб американської армії.

Зокрема, йдеться про ракети GMLRS до HIMARS. Станом на кінець літа 2024 року їх уже щомісячно виробляють у кількості 1167 одиниць, а це на 40% більше, ніж було у 2022 році. Пускових до HIMARS роблять 8 на місяць, раніше робили 6. Знаємо, що зараз є суттєвий попит і на HIMARS, і на ці снаряди в низці країн, окрім самої України.

Також у Пентагоні повідомили, що за цей час, з 2022 року по 2024 рік, вдвічі зросло виробництво зенітних ракет до Patriot, які зможуть перехоплювати балістичні цілі. Але виготовлення цих ракет на місяць становить 42 ракети. Це не дуже багато, особливо з огляду на ефективність і інтенсивність використання таких ракет, зокрема Україною. Так само є значні замовлення в інших країнах на ці зразки протиракетного озброєння.

Звісно, найактуальнішим є виробництво боєприпасів калібру 155 мм. Відповідно до звіту Пентагону, США зараз виробляють на місяць 40 тис. артснарядів калібру 155 мм. У порівнянні з показником 2022 року зростання становить 178 %, тому що тоді американці виробляли лише 14,5 тис. снарядів на місяць.

Але тут є нюанси. Виявляється, що снарядів виготовляється 40 тис., але ще потрібні заряди, тобто порохи, які виштовхують снаряд через ствол гармати. Виготовлення цих зарядів до снарядів набагато менше, і виготовляється лише 18 тис. на місяць. Тут зростання невеликі. Зараз відбувається основне прискорення, аби забезпечити виготовлення снаряда й заряду в кількості щонайменше 40 тис. на місяць, щоб підтягнути виготовлення зарядів до кількості снарядів.

Ще один нюанс. Дані, які оголосив сьогодні Пентагон, дещо менші, ніж оголошували раніше самі представники міністерства оборони США. Вони казали, що на цей період, на осінь 2024 року, вони мають вийти на кількість виготовлення снарядів 80 тис. на місяць, а у 2025 році - на показник 100 тис. снарядів на місяць. Сподіваюсь, що американці справляться з цими більш оптимістичними цифрами й зможуть дійсно наростити потребу в снарядах, яка зараз насамперед вкрай потрібна ЗСУ.

Генерал Сирський позавчора, 8 вересня, сказав про те, що співвідношення використання російських снарядів на полі бою й наших зараз становить 1:2. Маю надію, що це теж дещо оптимістичні твердження, але навіть якщо 1:3, то це дуже добре. Тому що під час, коли ворог здійснював захоплення Авдіївки, тоді перевага противника була 1:10 в боєприпасах.

Протидія ворожим повітряним ударам

А далі поговоримо про розвиток системи протиповітряної оборони. Про певну динаміку в цій царині, де нам треба і закордонна допомога, і власні зусилля.

На 24-й зустрічі у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін у своїй промові сказав, що США в кооперації з низкою європейських країн працюють над заміною ЗРК С-300, які використовують ЗСУ, а також над заміною ракет Р-27.

Ігор Романенко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), генерал-лейтенант, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", вважає, що сьогодні наші партнери шукають різні способи, аби стати більш ефективними в озброєнні. Десь рік тому почала працювати програма FrankenSAM, коли на наші старі елементи ЗРК пристосовували ракети від "Кубів", "Буків", були напрацювання і по комплексу С-300. Адже цього недостатньо, бо бачимо, які масштабні удари завдає ворог у повітрі, тому наші союзники шукають можливості в цих напрямах.

Генерал-лейтенант зазначив, що підприємства українського ОПК докладають значних зусиль. В Україні з 2022 року працює ракетна програма. Відомо, що є другий варіант модернізації "Нептуна", з'явилася "Паляниця", також відбулися випробування балістичної ракети. Тобто просування вперед іде, але нам все потрібно, як кажуть, ще вчора. Український ОПК працює з відповідними компаніями союзників, знаходять рішення, які втілюються в конкретні напрацювання у ППО та ПРО.

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" дав коментар щодо іранських ракет Fath-360, зауваживши, що з керованим авіаційними бомбами є два напрями боротьби. Перший – засоби ураження "земля - земля", тобто бити по складах, пускових установках і аеродромах, де розташовані носії. Другий – якщо ракети вже запускаються, то їх можуть знищувати ЗРК з протиракетними можливостями. Таких ЗРК, на жаль, у нас обмаль, це Patriot і SAMP/T. Президент Зеленський з початку 2024 року бореться за сім батарей, поки зайшли німецькі ЗРК, а щодо американських наразі повідомлень немає. Іранські ракети є якіснішими в порівнянні з північнокорейськими, а іранці зараз виправдовуються, що потребують зерна. Поки мова йде про іранські ракети малої дальності до 120 км.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ розказав, що нашими FPV-дронами знищуються ворожі розвідувальні дрони, також завдаються ураження по вертольотах противника. Зараз йде відпрацювання, щоб нашими FPV знищувати або уражати ударні дрони росіян. Ми пам'ятаємо, що наша легкомоторна авіація на Миколаївщині та Херсонщині також знищувала дрони. Відповідно, нам потрібно й далі напрацьовувати та збільшувати засоби протидії нападу противника з повітря.