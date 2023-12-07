FrankenSAM - це революція ППО: у Defense Express розповіли про технології, які передає США Україні
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що США передають Україні технології FrankenSAM для модернізації та адаптації радянських ЗРК під західні ракети
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Проєкт FrankenSAM передбачає адаптацію радянських ЗРК і ракет, які могли вже закінчитися, під американські, яких може бути цілком достатньо. Наприклад, адаптація комплексів "Бук" під ракети AIM-7. Цими ракетами можна буде збивати "шахеди", крилаті ракети, чи якійсь цілі поблизу лінії фронту", - пояснив Киричевський.
За словами військового експерта, проєкт FrankenSAM - це революція протиповітряної оборони.
"США передає нам технології, тому що недостатньо мати пускові установки, ще потрібно мати можливість їх обслуговувати. І саме для цього Пентагон передав ці технології. У рамках FrankenSAM нам передають технології, які коштують сотні мільйонів доларів. Проєкт FrankenSAM - це революція протиповітряної оборони. Серійну адаптацію американських ракет під радянські ЗРК ще ніхто не робив", - наголосив Киричевський.
Читайте також: FrankenSAM: нове дихання старої зброї, як ЗСУ воюватиме американськими ракетами з радянського "заліза"
- Представник держдепартаменту США Меттью Міллер запевнив, що пакет фінансування України буде прийнятий під час голосування 6 грудня. Проте спікер палати представників США Майк Джонсон і лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл закликали до кардинальних змін у прикордонній політиці
- У середу, 6 грудня, президент Джо Байден звернувся до конгресу США щодо голосування за додаткове фінансування для України.
- 6 грудня Адміністрація Байдена оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.81 Купівля 36.81Продаж 37.41
- EUR Купівля 39.75Продаж 40.64
- Актуальне
- Важливе