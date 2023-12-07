FrankenSAM - це революція ППО: у Defense Express розповіли про технології, які передає США Україні

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Проєкт FrankenSAM передбачає адаптацію радянських ЗРК і ракет, які могли вже закінчитися, під американські, яких може бути цілком достатньо. Наприклад, адаптація комплексів "Бук" під ракети AIM-7. Цими ракетами можна буде збивати "шахеди", крилаті ракети, чи якійсь цілі поблизу лінії фронту", - пояснив Киричевський.

За словами військового експерта, проєкт FrankenSAM - це революція протиповітряної оборони.

"США передає нам технології, тому що недостатньо мати пускові установки, ще потрібно мати можливість їх обслуговувати. І саме для цього Пентагон передав ці технології. У рамках FrankenSAM нам передають технології, які коштують сотні мільйонів доларів. Проєкт FrankenSAM - це революція протиповітряної оборони. Серійну адаптацію американських ракет під радянські ЗРК ще ніхто не робив", - наголосив Киричевський.

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