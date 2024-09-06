З 2022 року країни формату "Рамштайн" надали Україні військову допомогу на понад $106 млрд, - Остін
За підсумками 24-ї зустрічі Контактної групи з питань оборони України у Німеччині міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що з лютого 2022 року країни-учасниці надали Україні понад $106 млрд військової допомоги
Про це він заявив під час прес-конференції керівників оборонних відомств за підсумками "Рамштайну".
Остін зазначив, що коаліція забезпечує Україні засоби ППО, бронетехніку, артилерійські снаряди та літаки F-16.
"З лютого 2022 року ця коаліція виділила понад $106 мільярдів на допомогу Україні у сфері безпеки", - заявив він.
Очільник Пентагону також підкреслив, що деякі країни надають допомогу, яка перевищує внесок США у відношенні до їхнього ВВП.
Крім того, Остін відзначив останню заяву Данії про підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, зокрема, закупівлю нового обладнання.
Також очільник Пентагону згадав про ініціативу Норвегії щодо підтримки технологіями виробництва 155-міліметрових снарядів в Україні.
США, за словами Остіна, пишаються власним внеском, який після останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" у червні склав понад 4 млрд доларів.
Він запевнив, що США разом із партнерами по коаліції продовжать зосереджуватися на нагальних потребах України.
"У той час, як Україна входитиме в третю воєнну зиму, Сполучені Штати продовжать підтримувати її та забезпечувати лідерство (в підтримці України – ред.)", - підсумував міністр оборони США.
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У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.
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У вступних ремарках на засіданні Міжнародної контактної групи з допомоги Україні очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю 250 млн доларів.
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