Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 1:05. Одразу ж у місті прогриміли вибухи.

Офіційної інформації про локацію обстрілу та кількість жертв - станом на 1:15 немає.

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