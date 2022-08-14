У Харкові пролунали вибухи
У ніч з 13 на 14 серпня у Харкові знову прогриміли вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 1:05. Одразу ж у місті прогриміли вибухи.
Офіційної інформації про локацію обстрілу та кількість жертв - станом на 1:15 немає.
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