У Харківській області пролунали вибухи
У неділю ввечері, 4 червня, російські війська завдали ударів по Харківській області. Попередньо, вдарили по місту Чугуєв
Про це повідомляє Суспільне Харків й поліція Харківської області.
Зазначається, що у Харкові було чутно відлуння щонайменше п'яти вибухів. Усі вони пролунали зі сторони Чугуєва. У місті та області була оголошена повітряна тривога о 22:13.
Начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко повідомив Суспільному, що РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає.
"Ворог знову обстрілює Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - зазначили в поліції.
Про влучання снарядів, руйнування та поранених просять повідомляти на спецлінію 102.
- Нагадаємо, що протягом доби, 3 червня, російська армія обстріляла Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено будівлю Управління Державної казначейської служби України, частково зруйновано 2 будинки.
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