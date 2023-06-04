Про це повідомляє Суспільне Харків й поліція Харківської області.

Зазначається, що у Харкові було чутно відлуння щонайменше п'яти вибухів. Усі вони пролунали зі сторони Чугуєва. У місті та області була оголошена повітряна тривога о 22:13.

Начальник Чугуївської РВА Сергій Лободенко повідомив Суспільному, що РФ завдала ударів по Чугуєву, інформації про наслідки атаки на цю хвилину немає.

"Ворог знову обстрілює Харківщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся в укриттях", - зазначили в поліції.

Про влучання снарядів, руйнування та поранених просять повідомляти на спецлінію 102.