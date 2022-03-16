У Харкові пролунав потужний вибух, відлуння було чутно у всіх районах міста
У Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух, а відлуння було чутно у всіх районах міста
Про це повідомляє "Суспільне Харків".
О 1:47 в Харкові оголосили повітряну тривогу, після чого в місті пролунав потужний вибух.
"Кореспонденти повідомляють про потужний вибух у Харкові, який пролунав під час повітряної тривоги — відлуння було чутно у всіх районах містах", - йдеться в повідомленні джерела.
Інформація про потужний вибух з'явилась також у додатку "єТривога".
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