У Харкові пролунав потужний вибух, відлуння було чутно у всіх районах міста

Про це повідомляє "Суспільне Харків".



О 1:47 в Харкові оголосили повітряну тривогу, після чого в місті пролунав потужний вибух.



"Кореспонденти повідомляють про потужний вибух у Харкові, який пролунав під час повітряної тривоги — відлуння було чутно у всіх районах містах", - йдеться в повідомленні джерела.



Інформація про потужний вибух з'явилась також у додатку "єТривога".



Нагадаємо, українські військові збили черговий літак російсько-окупаційних військ поблизу Харкова. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb