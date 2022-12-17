У Харкові та області відновлено електро- та водопостачання після обстрілів 16 грудня
Після масованого ракетного удару по Україні в Харкові повністю відновлено електро-та водопостачання, до енергомережі також підключені всі абоненти області
Про це інформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Харківська міська рада.
Зазначається, що КП "Харківводоканал" завершило роботи з відновлення водопостачання в усіх районах обласного центру.
За словами директора підприємства Владлена Волкова, "водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води".
Олег Синєгубов написав, що електропостачання відновлено на всій території області й міста.
- Нагадаємо, під час масованого ракетного удару по Україні 16 грудня під ураженням опинилася й Харківщина: окупанти гатили по території області 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО. Повідомлялося про декілька влучань по критичній інфраструктурі у Харкові та Чугуївському районі, весь обласний центр залишився без світла.
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