У Харкові та області за добу росіяни вбили 4 людини, ще 5 осіб зазнали поранень

Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що протягом останньої доби російська армія накрила вогнем Слобідський район Харкова. Окупанти завдали ракетного удару з боку Бєлгорода по Індустріальному району міста. Унаслідок обстрілів було пошкоджено промислові будівлі. Пожежу вдалося ліквідувати.

Крім того, загарбники гатили по населених пунктах Ізюмського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. Обстрілами зруйновано приватні будинки, господарчі споруди та виробничі потужності. Пожежники ліквідували декілька пожеж.

За даними ОДА, протягом доби в Ізюмському районі внаслідок обстрілів загинули 3 людини, ще двоє отримали вибухові травми.

У Чугуївському районі загинула одна людина, ще одна зазнала поранень.

Крім того, у Харкові госпіталізували одну людину, ще одного пораненого забрали швидкою у Харківському районі.

Синєгубов також повідомляє, що на території Харківщини тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни обороняють зайняті ними території. У районі Ізюма окупанти перегруповуються та роблять спроби покращити своє тактичне положення, аби продовжити наступ в напрямку Слов'янська.

"Наші військові готові дати відсіч будь-яким спробам ворога вести наступ, продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат", - зазначає очільник ОДА.

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