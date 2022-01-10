У Харкові в студента з Конго виявили малярію
У Харкові зареєстрували випадок малярії у громадянина Республіки Конго, який прибув на навчання до вищого навчального закладу
Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
"У хворого при проходженні медичного огляду та профілактичного обстеження в комунальному некомерційному підприємстві "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, виявлені збудники малярії", - йдеться у повідомленні.
Зараз студент проходить обстеження, для встановлення діагнозу та лікування його відправили до терапевтичного відділення Міської клінічної лікарні №31 Харківської міської ради.
"В осередку за місцем проживання хворого, фахівцями Харківської міської філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів", - повідомили в центрі контролю й профілактики хвороб.
У пресслужбі нагадують, що малярія передається від хворої до здорової людини малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом та проливним потом. Хвороба поширена у країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії. Для попередження малярії люди, які переїжджають із цих країн, повинні проходити хіміопрофілактику.
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