У Харкові в студента з Конго виявили малярію

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

"У хворого при проходженні медичного огляду та профілактичного обстеження в комунальному некомерційному підприємстві "Міська студентська лікарня" Харківської міської ради, виявлені збудники малярії", - йдеться у повідомленні.

Зараз студент проходить обстеження, для встановлення діагнозу та лікування його відправили до терапевтичного відділення Міської клінічної лікарні №31 Харківської міської ради.

"В осередку за місцем проживання хворого, фахівцями Харківської міської філії нашої установи проведено епідеміологічне розслідування та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів", - повідомили в центрі контролю й профілактики хвороб.

У пресслужбі нагадують, що малярія передається від хворої до здорової людини малярійними комарами і протікає з лихоманкою, ознобом та проливним потом. Хвороба поширена у країнах Африки, Центральної та Південної Америки, Азії, Океанії. Для попередження малярії люди, які переїжджають із цих країн, повинні проходити хіміопрофілактику.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb