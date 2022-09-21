Про це інформує Служба безпеки України.

Злочинці під виглядом правоохоронців грабували харків’ян. Зі зброєю вламувалися в домівки, вимагали гроші й цінні речі – залякуючи та погрожуючи мирним жителям міста.

Слідство встановило, що до злочинного угрупування входили раніше засуджені особи за тяжкі й особливо тяжкі злочини, зокрема умисне вбивство.

"Співробітники СБУ затримали п'ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення чергового розбійного нападу, ще двох – при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук", – йдеться в повідомлення.

Під час обшуків у злочинців знайшли переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою; чотири протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами; 23 автомати Калашникова з боєкомплектом і глушниками; 8 пістолетів Макарова та Стєчкіна; 87 бойових гранат; підривач до протитанкової міни; близько 12 тис. набоїв до стрілецької зброї, а також тактична амуніція з символікою правоохоронного органу.

Затриманим повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з проникнення у приміщення та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами

Суд їм обрав запобіжні заходи - тримання під вартою, ще одному неповнолітнім зловмиснику – домашній арешт.