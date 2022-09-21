У Харкові викрили псевдоправоохоронців, які зі зброєю вимагали у людей гроші
У Харкові викрили псевдоправоохоронців, які були засуджені за тяжкі злочини. Нині зловмисники вимагали гроші та погрожували зброєю
Про це інформує Служба безпеки України.
Злочинці під виглядом правоохоронців грабували харків’ян. Зі зброєю вламувалися в домівки, вимагали гроші й цінні речі – залякуючи та погрожуючи мирним жителям міста.
Слідство встановило, що до злочинного угрупування входили раніше засуджені особи за тяжкі й особливо тяжкі злочини, зокрема умисне вбивство.
"Співробітники СБУ затримали п'ятьох активних учасників угруповання: трьох – після вчинення чергового розбійного нападу, ще двох – при спробі приховати вогнепальну зброю. Ще одного з фігурантів оголошено у розшук", – йдеться в повідомлення.
Під час обшуків у злочинців знайшли переносний зенітно-ракетний комплекс з протитанковою керованою ракетою; чотири протитанкові гранатомети РПГ-7 з пострілами; 23 автомати Калашникова з боєкомплектом і глушниками; 8 пістолетів Макарова та Стєчкіна; 87 бойових гранат; підривач до протитанкової міни; близько 12 тис. набоїв до стрілецької зброї, а також тактична амуніція з символікою правоохоронного органу.
Затриманим повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану, поєднаний з проникнення у приміщення та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами
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